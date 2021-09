Peak s’associe à Daömey pour une LW3 « I have a dream »

Sortie en édition limitée en France le mois dernier à l’occasion des 58 ans du discours prononcé par Martin Luther King à Washington, la LW3 « I have a dream » fait son retour à l’occasion d’une collaboration entre Peak et Daömey, marque de streetwear française qui connaît un succès grandissant.

La LW3 « I have a dream » est ainsi présente dans un coffret « MLK » qui comprend également le maillot « King » dessiné par Peak et Daömey, et le livre « Le match pour l’égalité » signé Fred Lesmayoux, retraçant l’histoire et les liens entre Martin Luther King et la NBA (disponible séparément sur le site officiel de Peak, à 24,90 euros).

Le coffret « MLK » est disponible depuis aujourd’hui sur le site officiel de Peak au prix de 190 euros.

