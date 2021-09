Peak rend hommage à Martin Luther King avec une LW3 collector

Le syndicat des joueurs de la NBA a déjà beaucoup œuvré pour célébrer Martin Luther King, en faisant du « MLK Day » (un jour férié aux États-Unis) une date phare de la saison régulière. Pour contribuer au devoir de mémoire sur la lutte que le pasteur américain a mené de front en faveur d’une révolution des droits civiques fondamentaux aux États-Unis, notamment à travers son discours qui avait ponctué la marche sur Washington, le 28 août 1963.

En commémoration de cette date historique, Peak a pour sa part dévoilé une toute nouvelle Lou Williams 3 ce week-end. Une LW3 « I Have a Dream », également disponible en édition collector contenant en bonus une boîte customisée et le livre « Le match pour l’égalité » de Frédéric Lesmayoux (Editions Solar) retraçant l’histoire et les liens entre Martin Luther King et la NBA.

Pour ce qui est de la chaussure, l’ensemble se veut sobre et efficace, avec une base blanche et noire ainsi que quelques touches dorées, sur le logo « Peak » à l’avant de la chaussure et au niveau de la semelle intermédiaire. On retrouve les mots « I have a dream » sur la semelle extérieure de la chaussure en transparence. Sur l’empeigne on peut lire « I Have A Dream » et quelques extraits du discours. Une languette sur les lacets vient préciser l’année du discours : 28 août 1963.

Vendu à 120 euros, le modèle est proposé en France et en Belgique en série limitée.

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 Low inspirées par le film événement mettant en vedette Lebron James et les Looney Tunes.