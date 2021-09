Les Mavericks ne conservent pas le controversé Haralabos Voulgaris

Le grand public avait fait sa connaissance en juin dernier, alors que des tensions entre Luka Doncic et certains dirigeants étaient évoquées dans la presse. Au centre de cette affaire : Haralabos Voulgaris.

Ce Canadien d’origine grecque de 45 ans était le « directeur de la recherche et du développement quantitatifs » des Mavericks depuis 2018. Mais on parle désormais au passé car d’après le Dallas Morning News, ce n’est plus le cas.

Nos confrères précisent que le dirigeant n’a pas été viré, mais il arrivait en fin de contrat et le nouveau GM, Nico Harrison, n’a pas souhaité le renouveler.

Haralabos Voulgaris reste un personnage assez étrange dans l’univers de la ligue, avec sa fortune assemblée grâce à des paris sur les matches NBA, ses qualités de joueur de poker ou ses messages pour troller sur les réseaux sociaux. Mais son influence grandissante à Dallas n’était guère appréciée, ni son incapacité à communiquer ou à écouter les opinions contraires.

Donc si les tensions entre Doncic et Haralabos Voulgaris étaient bien réelles, il fallait trancher entre les deux et en prolongeant le Slovène cet été pour 207 millions de dollars, la franchise avait fait son choix…