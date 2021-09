Dwight Howard en pieuvre masquée

Après l’apparition remarquée d’Iman Shumpert dans « Dancing with the Stars », c’est au tour de « The Masked Singer », une émission qui porte particulièrement bien son nom en temps de pandémie, de mettre en lumière un joueur NBA. Ce show consiste à deviner l’identité d’un chanteur masqué sous un costume, et la production avait déjà fait appel à des joueurs de la ligue pour compléter son casting par le passé.

Après Victor Oladipo et Lonzo Ball, c’est Dwight Howard qui a testé ses talents de chanteur, reprenant « Tutti Frutti » de Little Richard, à l’occasion de la saison 6 dont le premier épisode a été diffusé hier aux États-Unis.

Déguisé en pieuvre (à lunettes), le joueur des Lakers a été le premier personnage démasqué par le jury composé de Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke. L’aventure aura donc été de courte durée pour le pivot également soupçonné d’être Michael Jordan, Shaquille O’Neal ou Dennis Rodman par le jury.

« Il faisait très chaud dans le costume, et le masque pesait au moins 25 kilos. J’ai transpiré, souri et chanté », a glissé Dwight Howard après avoir été démasqué, ajoutant qu’il avait accepté de relever le défi car « The Masked Singer » était l’émission préférée de sa mère.

Chacun sa façon de profiter ses vacances. Fort heureusement, l’heure de la reprise est pour bientôt.