Ben Simmons ne veut plus jamais jouer pour les Sixers

Après Marc Stein, c’est au tour de ESPN d’annoncer que Ben Simmons ne sera pas présent au « media day » des Sixers lundi, ni au training camp. Nos confrères expliquent qu’il est déterminé « à ne plus jouer le moindre match » pour Philadelphie.

Simmons est parfaitement conscient qu’il risque une sanction financière (227 000 dollars par jour) et une suspension, mais il n’entend pas céder, et veut forcer les Sixers à le transférer. Pour l’instant, aucune offre n’a intéressé les dirigeants… et son contrat (147 millions de dollars sur quatre ans) et sa cote après les playoffs sont de sérieux freins aux discussions.

ESPN précise que le contact est rompu entre le joueur et ses dirigeants depuis le mois d’août. A Los Angeles, le co-propriétaire Josh Harris, le président Daryl Morey, le GM Elton Brand et le coach Doc Rivers avaient fait le déplacement pour discuter avec leur arrière vedette, et il leur avait annoncé qu’il voulait partir, et qu’il n’avait pas l’intention de se présenter au training camp.

Il n’a donc pas changé d’avis.