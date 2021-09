Le Heat reprend la saison sans deux assistants emblématiques

La reprise se fera sans l’appui de deux assistants de choix du côté de Miami lors du « training camp » qui débutera la semaine prochaine : Bill Foran et Rob Fodor.

Membre historique du staff du Heat en charge de la préparation physique, Bill Foran officiait depuis la création de la franchise, en 1988, et il a grandement contribué à faire de Miami une des équipes les plus affûtées de la ligue sur le plan physique.

Bill Foran, une légende de l’histoire du Heat

Ses activités avaient été réduites il y a quatre ans, lorsque son fils Eric avait repris son poste de responsable de la préparation physique. Mais même en simple « consultant », il restait un visage important du staff. L’heure est venue pour lui de prendre une retraite bien méritée.

« Faire cela aussi longtemps, c’est époustouflant pour moi », a-t-il déclaré. « J’aurai 68 ans en décembre, et il est difficile de trouver un entraîneur chargé de la préparation physique aussi âgé. Il est temps. C’était un bon parcours ».

Bill Foran va être remplacé par Hunter Glascock en provenance des Sioux Falls (G-League) pour assister Eric Foran.

Rob Fodor en consultant de luxe depuis la Californie

Rob Fodor n’était pour sa part en place que depuis quatre ans, mais il a également apporté une pierre précieuse à l’édifice floridien. Spécialiste du tir, il a notamment permis à Duncan Robinson, devenu l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la ligue et Tyler Herro de progresser de manière significative en la matière.

« Cela m’a vraiment aidé. Ça joue un rôle important sur mon efficacité », avait déclaré Tyler Herro au sujet de Rob Fodor, ce dernier l’ayant incité à changer sa mécanique de tir lors de sa saison rookie.

Le Miami Herald précise que le Heat espérait voir revenir Rob Fodor pour une cinquième saison, mais le « shooting guy » a préféré s’exiler à l’autre bout du pays, pour résider en Californie. Il ne sera pas remplacé pour autant et devrait continuer d’accompagner la franchise floridienne via des sessions Zoom et par téléphone. Forcément, ce sera plus compliqué pour les exercices de tirs…