Les secrets de l’évolution de Duncan Robinson au Heat

Également connu sous le surnom de « shooting guy« , du nom du site internet qu’il a créé et dédié à la pratique du tir, Rob Fodor est l’un de ces assistants de l’ombre indispensables à la bonne tenue du Heat. Déjà coach personnel chargé du tir auprès des stars de la franchise floridienne dans les années 90 (Tim Hardaway, Alonzo Mourning…), Rob Fodor a été officiellement nommé « consultant » spécialiste du tir avant la saison 2016-2017, après avoir notamment côtoyé Erik Spoelstra durant de longues années.

Ce dernier a donc assisté et contribué à l’évolution de Duncan Robinson, arrivé de Michigan avec un petit CV et une palette qu’il a su élargir, sur du tir en sortie de dribble ou en mouvement. Rob Fodor raconte ainsi que le chemin a été long entre le Duncan Robinson des débuts et celui d’aujourd’hui, qui demeure une menace permanente pour les défenses adverses même s’il a été moins efficace sur la série face aux Bucks (27.5% de réussite à 3-points contre 44.2% face aux Pacers, en un peu moins de sept tentatives par match).

« Duncan avait quelques références en tant que shooteur. Mais être un bon shooteur à la fac ne signifie pas que le transfert vers le jeu NBA sera évident, » a souligné Rob Fodor dans le podcast « Blok po Blok ». « Duncan a pas mal souffert et pour répondre à la question de façon précise, je dirais qu’on a changé six choses très spécifiques par rapport à son shoot. On a notamment dû travailler sur sa compétitivité, au niveau de la façon de jouer en NBA. Le plus important pour lui, c’est qu’il devait devenir beaucoup plus efficace sur son tir, améliorer le placement de ses mains et la vitesse à laquelle le ballon quitte ses mains et tourne dans les airs. Ensuite, il a dû apprendre à jouer à 110% de sa vitesse maximale ».

Des petites « astuces », concernant notamment le transfert de la force du corps vers le ballon qu’on envoie vers le cercle, et que Rob Fodor explique à travers le tuto suivant :

« Il doit pouvoir faire les bonnes lectures à un niveau élevé, être capable de démarrer, s’arrêter, changer de direction et shooter sans jamais ralentir la cadence. Ça a été un vrai processus pour lui »

Comme on peut le voir avec le Heat, Duncan Robinson est pratiquement toujours en mouvement, à commencer par le jeu de transition qu’il affectionne particulièrement, à la recherche du meilleur spot ou du meilleur « espace » pour pouvoir tirer à 3 points. Avec sa vitesse d’exécution, il s’est aussi créé de nouvelles zones de confort qui font de lui un shooteur complet. À regarder les images de son meilleur match de la série face aux Bucks, on ne peut clairement pas dire que Duncan Robinson est un « shooteur de spots ».

« Il y a différents types de shooteurs en NBA, » ajoute Rob Fodor. « Il y a ceux qui vont avoir du temps, soit parce qu’ils ne sont pas suffisamment respectés, soit parce qu’ils attendent simplement d’être servis par le gars qui est à la création. Généralement, ils sont beaucoup dans le « catch-and-shoot » et ont beaucoup de valeur aujourd’hui, parce qu’ils mettent beaucoup de pression sur les défenses, que ce soit les JJ Redick ou avant lui Reggie Miller ou Ray Allen. Des Marco Belinelli ou Kyle Korver sont aussi un super exemple. Aujourd’hui, Duncan est vraiment effrayant pour les défenses adverses. Il fait partie des joueurs les plus étudiés dans le plan de jeu par les équipes qu’on joue. Pour ça, il doit pouvoir faire les bonnes lectures à un niveau élevé, être capable de démarrer, s’arrêter, changer de direction et shooter sans jamais ralentir la cadence. Ça a été un vrai processus pour lui ».

Deux déclics qui ont tout changé

Dans ce long processus, Rob Fodor a gardé deux moments marquants qui ont changé la trajectoire de Duncan Robinson. Le premier a eu lieu suite à un match de G-League à New York la saison dernière, durant lequel le technicien avait trouvé l’arrière du Sioux Falls Skyforce un peu soft, et lui avait donc concocté un exercice particulier au cours duquel il devait se jeter au sol pour attraper un ballon, le renvoyer et sprinter pour prendre un 3-points.

« Le deuxième déclic est venu après le premier match de la saison régulière face à Memphis. On avait fait un bon match, et Duncan avait plutôt bien joué. Mais il n’avait tiré qu’à 1/5 à 3-points. Donc j’ai dû le secouer, parce que c’est quelqu’un qui à tendance à gamberger. J’ai dû l’aider à être plus rapide, et à déclencher son tir plus vite. Je lui ai fait faire un exercice où il devait attraper le ballon au-dessus de sa tête et tirer comme il le fait en match. Aujourd’hui, c’est un des joueurs dont la mécanique de tir est la plus rapide. Ça lui a aussi vidé la tête. Quand ton esprit est clair et que tu réalises que tu as de bonnes positions de tir, tu les prends », a souligné Rob Fodor.

Comme lors de la saison régulière, tout n’a pas été parfait dans ces playoffs pour Duncan Robinson. Mais le talent est là et la volonté de progresser aussi.

« C’est le même travail pour les playoffs. Il réalise qu’il est au meilleur niveau mais que ses responsabilités sont les mêmes donc, tout ça grandit en lui. Et jusqu’à présent, il a été exceptionnel. C’est un super gamin et un des travailleurs les plus acharnés dans une équipe où ça travaille incroyablement dur ».

La clé de son succès cette saison pourrait aussi tout simplement tenir dans cette dernière phrase.