Pour éviter de cogiter, Kevin Huerter voudrait rapidement prolonger aux Hawks

Kevin Huerter entre dans sa 4e année de contrat, et comme tous les joueurs de la Draft 2018, il a la possibilité de prolonger avant le début de la saison. Ce qui permettrait aux Hawks d’éviter qu’il ne soit free agent dans un an, et c’est ce qu’ils ont d’ailleurs fait avec Trae Young.

Après les performances de l’arrière shooteur en playoffs, la logique voudrait que les Hawks le prolongent sur le long-terme , comme l’avait sous entendu le GM Travis Schlenk, des discussions avec l’agent du joueur ont débuté il y a plus d’un mois.

Alors que le début du « training camp » se profile, le joueur a fait part de son envie de voir la situation évoluer, rapidement si possible.

« J’espère que cette situation n’affectera pas mon jeu »

« C’est facile d’être assis là et de dire que cela ne pèse pas dans ma tête. Évidemment, c’est un endroit où je suis vraiment à l’aise et où j’aimerais qu’un accord soit trouvé. Si nous ne parvenons pas à conclure un accord cet été, nous passerons au suivant » a-t-il déclaré à Sports Illustrated. « J’espère que c’est quelque chose à laquelle je ne penserai pas tous les jours et pour lequel je ne me mettrai pas trop de pression. Je pense que nous avons un très bon groupe ici et que nous voulons le garder ensemble. J’espère que je pourrai faire partie de ce groupe sur le long terme. J’espère donc que cette situation n’affectera pas mon jeu. »,

Aux côtés de Kevin Huerter, Atlanta dispose en effet d’un noyau dur porteur d’avenir, avec Trae Young, John Collins, De’Andre Hunter, tous âgés de 23 ans, sans oublier Cam Reddish (22 ans). D’après Brian Windhorst d’ESPN, Kevin Huerter pourrait signer un contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans.

Sur le plan sportif, Kevin Huerter espère gagner en régularité au cours de la saison à venir.

« Être plus régulier et trouver un moyen de rester en bonne santé », a-t-il ajouté. « Je dois jouer à un haut niveau match après match pendant 82 matchs. Je pense qu’il y a beaucoup de matchs où je me montre et où je suis bon, mais il y en a d’autres où ma production n’est pas à la hauteur de ce qu’elle devrait être. Je dois donc trouver cette constance pendant une année complète ».