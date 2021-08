Les Hawks et Kevin Huerter vont discuter d’une prolongation de contrat

Cet été, les Hawks avaient évidemment d’autres priorités avec les contrats de Trae Young et de John Collins, néanmoins, ils pouvaient également prolonger Kevin Huerter, ce qui n’est pas encore fait.

Mais ce n’est visiblement qu’une question de temps, d’après les propos de Travis Schlenk.

« On a parlé avec son agent », a confié le GM d’Atlanta à l’AJC. « On va entamer un dialogue plus approfondi la semaine prochaine. Son agent voulait attendre un peu, et faire signer tous ses free agents, avant de s’occuper des prolongations. C’est moins urgent. Mais Kevin et son agent espèrent avoir un dialogue, et nous aussi. On a l’intention de faire quelque chose avec Kevin, c’est certain. »

Le 19e choix de la Draft 2018 est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec Atlanta et il sort d’une saison à 11.9 points de moyenne, où il a été titulaire à 49 reprises. Surtout, l’arrière a brillé dans le Game 7 de la demi-finale de conférence contre les Sixers avec 27 points.