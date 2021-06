Alors que Trae Young a connu une partie compliquée malgré ses 21 points et 10 passes, Kevin Huerter a porté les siens avec ses 27 points (10/18 au tir dont 2/4 de loin) et 7 rebonds.

Cantonné à un rôle en sortie de banc au début des playoffs, l’arrière a été réintégré dans le cinq par Nate McMillan, à partir du Game 4 de la série face aux Sixers, pour remplacer un Solomon Hill à l’impact offensif presque nul.

Sélectionné avec le 19e choix de Draft 2018, Kevin Huerter est surnommé « Red Velvet » (« Velours rouge », un gâteau américain coloré à la betterave) en raison de sa couleur de cheveux et de son élégance, et il a fait honneur à ses réputations de shooteur en profitant des espaces créés par Trae Young. À l’heure où le tir à 3-points est roi, Kevin Huerter a mis à profit sa taille pour shooter par-dessus Seth Curry.

« J’ai essayé de mettre mes shoots à mi-distance » explique-t-il ainsi. « J’ai beaucoup appris cette année en regardant la vidéo. J’essaye d’utiliser ma taille contre des défenseurs plus petits. Je suis arrivé en sachant que je devais être agressif. J’ai mis mes quatre premiers shoots donc j’étais en rythme pour le reste du match. »

Un parfait soutien pour Trae Young

Meilleur marqueur de son équipe avec 12 points à la pause, Kevin Huerter a continué sur le même rythme suite aux conseils de Danilo Gallinari.

« Trae n’était pas aussi efficace que d’habitude donc Gallo m’a dit à la mi-temps que je devais rester agressif, que l’équipe en avait besoin. Donc Trae a continué de me chercher car il a été pris à deux toute la série. »

Avec cette qualification décrochée avec un Trae Young bien limité (21 points à 5/23 au tir) et un Bogdan Bogdanovic éteint (4 points à 2/8), Atlanta montre que son jeu repose sur un collectif bien huilé. « Je pense que quand nous avons notre équipe au complet, nous sommes vraiment très bons. On savait qu’on allait bien jouer contre New York. Notre équipe était au complet, beaucoup de joueurs pouvaient contribuer de différentes façons. On était un peu diminué contre Philly mais certains ont haussé le niveau. »

Pour le plus grand malheur de Doc Rivers.

« On a essayé de le ralentir mais il a rentré quelques tirs en toute fin de possession que ce soit face à Tobias (Harris) ou George (Hill) » raconte le coach. « Il faut lui donner du crédit. Il était en difficulté sur le Game 6 et il a été phénoménal ce soir en mettant des gros tirs. Il a vraiment été le facteur X sur cette rencontre. »