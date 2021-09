Tony Parker footballeur pour un match de charité au Vélodrome

Attendu comme le successeur de Jean-Michel Aulas à la tête du groupe Olympique Lyonnais qui réunit le club de foot de l’OL et celui de basket de l’Asvel dans l’agglomération lyonnaise, Tony Parker va de nouveau s’inviter dans le monde du football à l’occasion d’un match caritatif qui aura lieu le 13 octobre prochain au Vélodrome.

En faveur de l’Unicef et l’association de Didier Drogba, l’ancien meneur star des Spurs fera équipe avec David Trézéguet et Patrick Kluivert à la pointe de l’attaque, face à une équipe d’anciens de l’Olympique de Marseille, dont Fabrizio Ravanelli, Fabien Barthez ou encore Robert Pirès.

« C’est le sport numéro 1 en France, et j’ai commencé ma carrière de sportif en tant que footballeur, puisque j’ai joué pendant trois ans à Dieppe de 6 à 9 ans », avait-il révélé dans So Foot en avril 2020. « Je courais de partout, mais de là à te dire si j’étais bon ou pas… J’étais déjà super rapide, avec les mêmes qualités que j’avais au basket. J’adorais courir et, avec le temps, j’ai retrouvé pas mal de mouvements similaires entre les deux sports. Cette rapidité, le goût de l’effort, courir sans cesse, ça a commencé avec le foot. Et ça m’a bien aidé pour la suite. »

Actionnaire du club du Reign FC, le club de foot féminin de Seattle, Parker avait déjà « chaussé les crampons » pour la bonne cause en 2009, à New York en compagnie de son grand copain, Thierry Henry. Cette fois-ci, TP jouera dans un stade mythique et sur le sol français, aux côtés de Pierre Gasly, le pilote de F1 et du chanteur Matt Pokora, le tout coaché par Arsène Wenger.

« J’ai beaucoup d’amis dans le foot. J’ai assisté à beaucoup de matchs, comme la finale de la Coupe du monde en 2006, la finale de la Ligue des champions 2009 entre le Barça en Manchester United à Rome. Celle de 2011 aussi… À travers Thierry Henry et Zizou, j’ai toujours suivi de près le foot. »