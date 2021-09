Avec ou sans Kawhi Leonard, Steve Ballmer ne pensera qu’au titre la saison prochaine

S’il a, certes, prolongé pour quatre ans chez les Clippers, Kawhi Leonard ne sait toujours pas quand il pourra rejouer. Opéré du genou cet été, après sa rupture partielle d’un ligament croisé, l’ailier All-Star est pour le moment annoncé de retour sur les terrains en 2022.

À un mois du début de l’exercice 2021/22, la franchise californienne sait déjà qu’elle devra composer sans son meilleur joueur une bonne partie de la saison à venir. Pour autant, à en croire les propos de son propriétaire Steve Ballmer, la blessure de « The Claw » n’aura pas d’impact sur l’objectif de Los Angeles dans les prochains mois : décrocher le premier titre de son histoire.

« Nous nous mettons chaque année en quête du titre », rappelait-il, à l’occasion du lancement des travaux de l’Intuit Dome. « Et ce sera encore le cas cette saison. De toute évidence, ne pas pouvoir compter sur l’un de nos deux meilleurs joueurs est un coup dur. Nous verrons quand il reviendra, mais nous voyons la chose sur une période de trois ans, car nous avons tous nos joueurs [sauf Serge Ibaka, ndlr] sous contrat cette année et l’année prochaine. »

Le titre puis le déménagement ?

Tandis que les Clippers quitteront le Staples Center à partir de l’exercice 2024/25, pour s’installer dans leur nouvelle salle, et que le duo Kawhi Leonard – Paul George sera sous contrat au moins jusqu’à l’été 2024, Steve Ballmer laisse donc entendre qu’il compte bien remporter le trophée Larry O’Brien avec sa franchise dans les trois ans, juste avant ce fameux déménagement.

Peut-être pas dès 2022, d’autant plus avec l’incertitude qui règne autour du MVP des Finals 2014 et 2019, surveillé de très près et même pas sûr de rejouer cette saison. « À ce stade, personne ne sait [quand Kawhi Leonard reviendra]. C’est évidemment possible, mais cela dépendra de ce que disent les médecins et de ce que dit Kawhi », ajoute ainsi Steve Ballmer.

Quoi qu’il en soit, avec un duo aussi complémentaire et talentueux que Kawhi Leonard et Paul George sur ses lignes extérieures, Los Angeles a clairement les armes pour mener à bien son objectif de titre, dans les prochaines années. À condition, évidemment, que les blessures décident enfin d’épargner une franchise loin d’être vernie à ce niveau, depuis une décennie, et bien décidée à sortir de l’ombre des Lakers.