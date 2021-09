E’Twaun Moore surpris de ne pas être prolongé par Phoenix

Malgré un temps de jeu limité, des bribes de matchs disputées en playoffs soldées par aucune apparition en finale NBA, E’Twaun Moore avait bon espoir de pouvoir discuter à nouveau avec les Suns dans l’optique d’une prolongation durant l’intersaison.

Mais Phoenix n’a pas donné suite après avoir notamment renforcé son poste 2 par la venue de Landry Shamet lors d’un échange impliquant Jevon Carter.

« Honnêtement, je pensais que j’allais retourner à Phoenix », a déclaré E’Twaun Moore qui s’est finalement engagé avec le Magic. « Je pensais que j’avais une chance, mais évidemment, ça n’a pas marché. L’ambiance et la connexion étaient là. Donc, je pensais définitivement que j’allais revenir, mais c’est le monde du basket. On ne sait jamais. Les équipes ont des besoins différents, des visions différentes parfois, donc ça en fait partie, mais j’ai apprécié mon temps là-bas. Je ne me plains pas ».

« Je sais que je peux jouer au basket »

E’Twaun Moore a peut-être pensé avoir montré qu’il en avait encore dans le réservoir lorsqu’il a été mis à contribution lors du dernier match de la saison régulière sur le parquet des Spurs. En l’absence de Chris Paul et Devin Booker, laissés au repos, l’arrière avait réussi le match parfait avec 22 points à 9/10 au tir, 2 rebonds, 2 passes décisives et donc le panier de la gagne d’une missile plein de sang-froid derrière l’arc.

« En tant que compétiteur, je connais mon jeu, je sais que je peux jouer au basket. Si je peux jouer, on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite. J’y suis allé, je leur ai montré que je pouvais jouer en me disant ça : « On verra bien ce qui peut se passer ensuite ».

Un joueur devenu conseiller de luxe

Sauf que rien n’a vraiment changé, et qu’il a dû composer avec un temps de jeu limité, comme en saison régulière avant d’être mis de côté sur la finale NBA.

« Je savais que nous avions une effectif riche, mais je pensais que je jouerais un peu plus que je ne l’ai fait. J’ai tout de suite compris que je ne serais peut-être pas dans la rotation, mais on ne sait jamais », a-t-il ajouté. « Certains gars peuvent se blesser. Des gars peuvent mal jouer. Les minutes peuvent fluctuer. Beaucoup de choses arrivent au cours d’une saison, mais c’est fou que toute notre équipe soit restée en bonne santé et que nous ayons fini par être sur cette lancée. Parfois c’est comme ça, les dés ne roulent pas en votre faveur. »

L’arrière vétéran s’est contenté d’apporter ses conseils au reste du groupe pour aider tout le monde, Mikal Bridges notamment, à jouer plus libéré.

« Si vous demandez à certains des gars, j’ai l’impression d’avoir joué un grand rôle pour aider l’équipe. Rester ensemble. Aider à garder notre approche mentale correcte. Parfois, ce n’est même pas une question de sincérité, mais simplement de faire rire les gars quand les temps sont durs. Garder un sourire sur le visage de chacun, des choses comme ça. Juste avoir des conversations. Parler du jeu. Parler de ce que vous ressentez à propos de l’approche d’un match. Ces choses peuvent aller très loin et faire une grande différence ».