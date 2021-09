Le défi de Miles McBride : voir le terrain derrière Derrick Rose et Kemba Walker

Miles McBride a bénéficié d’une petite « hype » durant la dernière Summer League. Alors que les fans des Knicks voulaient avant tout voir Quentin Grimes, 25e choix de la dernière Draft, à l’œuvre, le meneur de poche s’est distingué en alignant les prestations convaincantes pour terminer avec 15.2 points, 3.5 rebonds, 3.5 passes décisives en moyenne sur six matchs, dont un 6/6 à 3-points qui n’est pas passé inaperçu dans la victoire face aux Lakers.

Une semaine d’apprentissage accélérée précieuse pour l’ancien pensionnaire de West Virginia qui lui a donné un aperçu de ce qui l’attendait en NBA.

« C’était une grande expérience de pouvoir jouer avec Quentin Grimes, Jericho Sims, Immanuel Quickley et Obi Toppin. J’ai l’impression que nous nous sommes tous entendus très facilement, évoluer ensemble est devenu très facile. Ça a également élevé mon jeu », a-t-il confié à « The Spun ».

Entrer en NBA est déjà un accomplissement enthousiasmant. Il semble l’être d’autant plus lorsqu’on intègre une franchise aussi prestigieuse que celle de Knicks, à nouveau compétitifs depuis l’arrivée de Tom Thibodeau.

« C’était vraiment un rêve devenu réalité, honnêtement. Je connais la façon dont Thibs coache. Son style de coaching ressemble à celui de mes coachs précédents au lycée et à l’université. J’ai l’impression que c’est un mariage parfait », a-t-il ajouté. « Le soir de la Draft, je n’avais aucune idée de l’endroit où j’allais aller. Mais ensuite j’ai commencé à entendre que Thibodeau faisait pression pour moi. Je me suis dit : ‘Ok je dois commencer à me préparer’, même si je sais à quoi m’attendre avec Thibodeau. Je dois être quelqu’un qui va jouer dur en défense et comprendre son rôle ».

« Il faut simplement être prêt à tout »

Pour ce qui est de son rôle, Miles McBride sait que sa marge de manœuvre va être limitée, sachant qu’il arrivera derrière Derrick Rose, Kemba Walker voire Immanuel Quickley pour occuper le poste 1.

D’un autre côté, la trajectoire d’Immanuel Quickley est porteuse d’espoir. S’il arrive à convaincre Tom Thibodeau, Miles McBride aura des chances de voir le terrain.

« Je pense que pour cette année, je veux trouver du temps sur le terrain et faire tout ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Il y a beaucoup de vétérans expérimentés dans cette équipe. Je ne vais pas leur enlever la balle des mains de sitôt. Je dois trouver des moyens de compléter leur jeu cette saison », a-t-il poursuivi. « Il faut simplement être prêt à tout. Vous savez à quelle vitesse les choses peuvent changer en NBA. Je dois être prêt à jouer dans n’importe quel rôle, qu’il s’agisse de diriger le jeu, mettre des tirs dans le corner ou d’essayer d’éliminer le meilleur joueur de l’équipe adverse. Je dois être polyvalent ».