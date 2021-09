G-League : les Greensboro Swarm changent de coach

Créée en 2016, l’équipe réserve des Hornets en est déjà à son quatrième coach. Après Noël Gillespie, Joe Wolf et Jay Hernandez, qui avait assuré l’intérim de la saison condensée dans la « bulle » d’Orlando en 2020/21, c’est Jordan Surenkamp, 31 ans, qui a cette fois été désigné pour diriger l’équipe.

« Le développement est un pilier essentiel de notre organisation et de la construction d’un programme durable », a déclaré le GM des Hornets, Mitch Kupchak. « Jordan connaît l’importance de notre programme de développement des joueurs et est bien préparé pour diriger le Greensboro Swam dans la poursuite de cet objectif ».

Jordan Surenkamp a débuté en G-League au sein du staff des Long Island Nets en 2017, occupant déjà le poste de coordinateur vidéo en chef, avant de rejoindre les Hornets en 2018 et d’occuper le même poste un an plus tard. Pour cette nouvelle expérience en tant que coach principal, Jordan Surenkamp continuera de travailler en étroite collaboration avec James Borrego, entraîneur principal des Hornets, qui s’est dit « impressionné par l’éthique de travail et la nature compétitive » de son homologue.

« Sa passion pour aider les jeunes joueurs à s’améliorer sera contagieuse, car il construit une identité forte à Greensboro », a notamment souligné le « head coach » des Hornets.