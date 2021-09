Reebok ressort la Pump Omni Zone II en version tricolore

Trente ans après, la Pump Omni Zone II de Reebok a toujours une place toute particulière dans le cœur des « sneakers addicts ». Cette paire restera à jamais associée au concours de dunks de 1991, lorsque Dee Brown avait « gonflé » ses « pumps » présents sur la languette avant de tenter un dunk, comme si ce geste lui donnait alors de super-pouvoirs, soit le coup de pub parfait pour Reebok.

Pour fêter les trente ans de ce modèle phare, l’équipementier américain a multiplier les déclinaisons. Le prochain coloris à venir à partir du 1er octobre prochain sera bleu-blanc-rouge, avec des superpositions de plastique rouge et bleu et de cuir synthétique blanc pour composer la tige. Sous des lacets bleus, la languette grise fait ressortir le fameux ballon estampillé « The Pump » en orange.

Le prix est annoncé à 140 dollars.

(Via SneakerNews)

