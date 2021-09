Kareem Abdul-Jabbar : « Si LeBron bat mon record, je serai là pour l’encourager »

Comme les 181 triple-doubles en carrière d’Oscar Robertson ou les 72 victoires des Bulls en saison régulière, cela fait partie des records qu’on pensait intouchables : les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar. Ni Karl Malone, ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant ne sont parvenus à le battre, et c’est LeBron James qui pourrait le dépasser.

Avec ses 35 367 points en carrière, le quadruple MVP a encore besoin d’inscrire 3 021 points pour passer l’ancien pivot des Bucks et des Lakers. Soit une saison pleine de 82 matchs à 36.8 points de moyenne, ou plutôt deux saisons de 82 matchs à 18.4 points de moyenne. C’est donc possible, même si LeBron aura 37 ans à la fin de l’année.

Une chose est sûre, Kareem Abdul-Jabbar est le premier fan de l’ailier des Lakers, comme il l’a dit à Marc Stein.

« Je suis enthousiaste à l’idée de voir ça. Je ne considère pas les records comme des réussites personnelles, mais plutôt comme des réussites humaines. Si une personne peut faire quelque chose qui n’a jamais été fait, cela signifie que nous avons tous une chance de le faire. C’est une source d’espoir et d’inspiration. Roger Bannister a battu le record du mile en quatre minutes en 1954. Depuis, non seulement 1 400 coureurs ont battu ce temps, mais le nouveau record est inférieur de 17 secondes. Nous sommes tous gagnants lorsqu’un record est battu et si LeBron bat le mien, je serai là pour l’encourager. »

Actuellement 3e meilleur marqueur de l’histoire, LeBron James devrait dépasser Karl Malone en fin de saison puisque 1 561 points séparent l’ancien intérieur du Jazz de la superstar des Lakers. Cela représente 19 points de moyenne sur une saison à 82 matches. C’est dans les cordes de LeBron James.