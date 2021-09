Brandon Jennings participe à la conception de la bague des Bucks

L’euphorie n’est toujours pas retombée du côté de Milwaukee. La franchise championne NBA en titre organisait son rendez-vous annuel du côté de « The Bog », un terrain de golf au nord de la ville où les Bucks ont pris l’habitude de se retrouver chaque année pour organiser une collecte de fonds via la « Bucks Foundation ».

Plusieurs anciennes gloires du club comme Michael Redd ou Brandon Jennings ont participé à l’événement cette année. L’occasion pour l’ancien meneur reconverti dans la mode de revenir sur cette fin de saison 2020/21 en apothéose et ce Game 6 qu’il a vécu au bord du terrain avec Dave Chappelle, Gucci Mane et Chris Tucker.

« L’expérience était cool. J’ai discuté avec Dave Chappelle de mon passage à Milwaukee et de la ville qui m’avait adopté à tous les niveaux. C’était une expérience pleine d’humilité. J’ai quitté la ligue à cause de problèmes mentaux, de blessures et d’autres choses du genre. Le fait de franchir une nouvelle étape avec Tuff Crowd, ma propre entreprise, et de recevoir de l’affection pour le temps passé ici, ça n’a pas de prix », a-t-il déclaré.

« Tuff Crowd », sa nouvelle aventure

Meneur gaucher explosif, capable du meilleur comme du pire, Brandon Jennings a passé quatre saisons à Milwaukee avant d’être échangé à Detroit, dans une transaction qui aura amené Khris Middleton aux Bucks. Revenu dans le Wisconsin pour terminer la saison 2017/18, il a finalement mis un terme à sa carrière à 29 ans après une ultime expérience non concluante au Zenit Saint Petersbourg.

Brandon Jennings utilise désormais ses mains pour dessiner des lignes de vêtements pour « Tuff Crowd » sa propre marque. Celle-ci possède notamment une collection intitulée « Bucks in Six », tirée d’une sortie médiatique de sa part où il avait été tourné en ridicule lors d’une série de playoffs perdue 4-0 en 2013 face au Heat des « Three Amigos », alors que Milwaukee était mené 2-0, prédisant une victoire de son équipe en six matchs. Huit ans plus tard, Milwaukee a été sacré champion NBA en six manches, après avoir été mené 2-0, un joli clin d’œil de l’histoire et un coup de pub parfait pour sa marque.

C’est donc avec cette casquette de « designer » qu’il a été sollicité par les Bucks pour participer à la conception de la bague de champion qui sera offerte à l’équipe de Milwaukee lors de la reprise.

« Je participe à la conception de la bague avec Jasonofbeverlyhills. Nous avons des premiers retours qui arrivent. Je suis très enthousiaste. Cela fait 50 ans que la franchise n’avait pas gagné un titre et je n’y ai pas participé en jouant, mais le fait de simplement pouvoir revenir, avoir cette expérience et ensuite être capable de concevoir les bagues, ça me donne l’impression d’avoir pu changer le cours de mon histoire ici », a-t-il ajouté. « C’est ma nouvelle aventure et celle-ci est plus confortable pour moi. J’ai traversé beaucoup de choses mentalement. Aujourd’hui, je suis juste heureux ».