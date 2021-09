Le rookie Charles Bassey toujours en négociations avec les Sixers pour son contrat

S’il espérait être choisi au premier tour de la dernière Draft, Charles Bassey a finalement dû attendre la 53e position avant d’être appelé, les Sixers ayant tout de même dépensé deux millions de dollars pour lui mettre la main dessus.

Le problème, c’est que le pivot (2m11, 20 ans) n’a toujours pas signé de contrat. The Athletic explique que le plus gros dunkeur de la dernière saison en NCAA (2.5 dunks de moyenne par rencontre) veut absolument un contrat sur plusieurs saisons, avec deux ans garantis. Or Philly ne veut garantir qu’une saison, d’où le blocage.

Meilleur joueur et meilleur défenseur de la Conference USA, l’ancien de Western Kentucky (17.6 pts, 11.6 rbds et 3.1 cts de moyenne par match) veut ainsi le même bail qu’Isaiah Joe, choisi en 49e position par les Sixers.

Le problème pour Charles Bassey, c’est qu’il ne peut pas faire jouer la concurrence puisqu’il a été drafté, et que Philadelphie possède ses droits. Pour l’instant, il s’entraîne dans les installations du club en attendant que la franchise cède d’ici le début du « training camp ». À moins qu’il ne cède en premier…