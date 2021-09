Du changement dans les bureaux et sur le banc des Santa Cruz Warriors

Golden State vient d’annoncer une série de promotions dans sa franchise de G-League, les Santa Cruz Warriors.

Après avoir occupé différents postes, David Fatoki a ainsi été nommé GM de l’équipe affiliée, alors que Seth Cooper, qui était assistant depuis deux saisons, prend la direction du groupe en tant que « head coach ».

Ces nominations compensent les promotions de l’ancien GM, Ryan Atkinson, et de l’ancien coach, Kris Weems, qui rejoignent de leur côté les installations NBA. Le premier va ainsi s’occuper de toute la partie liée au développement des joueurs en interne, tandis que le second intègre le staff de Steve Kerr pour aider à la formation des jeunes.

« J’ai vécu une expérience incroyable à Santa Cruz en tant qu’assistant et coach principal », a expliqué Kris Weems. « La confiance que Steve (Kerr) et l’organisation m’ont témoignée est encore plus spéciale maintenant que je rejoins le staff des Golden State Warriors pour la deuxième fois. Je vais pouvoir travailler avec les piliers de l’organisation, comme Steph (Curry), Draymond (Green), Klay (Thompson), Kevon Looney et Andre Iguodala, et pouvoir faire quelque chose de spécial cette année. J’ai hâte de créer des liens plus profonds avec les membres du staff et les joueurs, car j’ai toujours vu cet endroit comme ma maison. »

En outre, son assistant Mike Lee rejoint également l’équipe première pour s’occuper d’une partie du « scouting ».