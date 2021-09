Isaiah Hartenstein au camp des Clippers

Free agent non protégé après une bonne fin de saison aux Cavaliers, Isaiah Hartenstein a longtemps été sur les tablettes des Nets. Mais Brooklyn a préféré recruter Paul Millsap et rappeler LaMarcus Aldridge, et l’intérieur américano-allemand fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs encore disponibles. Et malheureusement pour lui, ESPN révèle qu’il n’a décroché qu’une invitation à un camp, et ce sera du côté des Clippers qui le suivaient depuis plusieurs semaines.

La bonne nouvelle, c’est que les Clippers ont 14 joueurs sous contrat, et qu’il reste donc une place dans l’effectif. Hartenstein sera en concurrence avec Harry Giles, George King et Moses Wright pour ce 15e et dernier contrat garanti.

INTERSAISON CLIPPERS

Arrivées : Justise Winslow (Grizzlies), Eric Bledsoe (Pelicans/Grizzlies)

Départs : Pat Beverley (Grizzlies/Wolves), Rajon Rondo (Lakers) et Daniel Oturu (Grizzlies)