Paul Millsap arrive aux Nets !

A distance, la guerre des étoiles entre les Nets et les Lakers se poursuit, et c’est au tour de Brooklyn de frapper avec la signature de Paul Millsap, le meilleur free agent encore disponible. Agé de 36 ans, l’ancien intérieur des Hawks et des Nuggets pourrait débuter au poste 4 alors que les Nets envisagent d’utiliser Blake Griffin comme pivot.

Egalement sur les tablettes des Warriors, des Clippers et des Bulls, Millsap a opté pour l’équipe au plus gros potentiel pour lui permettre de décrocher un titre, et son arrivée devrait un peu plus pousser Deandre Jordan vers la sortie.

Pour l’anecdote, les Nets et les Nuggets se sont « échangés » leurs ailiers-forts puisque Jeff Green s’était déjà engagé avec Denver, et c’est lui qui va prendre la place de Millsap, dans un rôle davantage de 4/3.

Free agent Paul Millsap has agreed to a deal with the Brooklyn Nets, his agent DeAngelo Simmons told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

INTERSAISON BROOKLYN NETS

Arrivées : Cameron Thomas, Day’Ron Sharpe, Patty Mills (Spurs), James Johnson (Wolves), DeAndre’ Bembry, Jevon Carter (Suns), Paul Millsap (Nuggets)

Départs : Landry Shamet (Suns), Spencer Dinwiddie (Wizards), Jeff Green (Nuggets)