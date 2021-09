Paul Pierce fier d’avoir tout vécu avec les Celtics

Avant de connaître une fin de carrière étrange, où il jouera dans trois franchises en quatre ans avec un impact bien moindre, Paul Pierce avait été très fidèle aux Celtics. De sa Draft en 1998 à son départ en 2013, l’ailier a ainsi défendu les couleurs de Boston pendant 15 ans.

Une longévité qu’il met en avant, dans une époque désormais où les All-Stars attachés à leur première équipe sont plus rares, et qui fut ensuite récompensée par un titre.

« Je suis très fier de ça », explique le nouveau Hall of Famer. « On vit dans une époque différente, les temps ont changé. Les joueurs bougent beaucoup désormais, ils fabriquent leur équipe. Nous, c’était différent. Les gens vont dire que j’ai joué dans une « super team », mais on a eu de la chance avec la Draft, avec les transferts, que Kevin Garnett n’active pas sa clause anti-transfert. Aujourd’hui, les joueurs sont amis et fabriquent leur « super team » avec la free agency. Et je n’ai rien contre ça. »

« Rejoindre les Celtics, pour quelqu’un qui est sensible à l’histoire du basket, c’était un rêve »

Paul Pierce, lui, on le sait, a attendu dix ans pour gagner le titre, après les arrivées de Kevin Garnett donc et de Ray Allen, en 2007/2008. Une attente qui rend cette unique bague si savoureuse.

« Je suis fier d’être resté dans cette équipe si longtemps, d’avoir traversé les moments difficiles pour finalement gagner le titre. Mon seul regret, c’est de ne pas en avoir gagné un second. Mais rejoindre les Celtics, pour quelqu’un qui est sensible à l’histoire du basket, c’était un rêve. J’ai fait partie de cette tradition, je ne pouvais rien demander de plus. Je suis heureux d’avoir contribué à l’histoire de l’une des plus grandes franchises du sport. »