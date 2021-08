Le classement des joueurs les plus fidèles à leur franchise

Avec la saison des transferts qui a encore bien rebattu les cartes sur le Monopoly de la NBA, certains cadres historiques ont quitté leur club de coeur. On pense évidemment à Patty Mills qui rejoint les Nets à Brooklyn, après dix années de bons et loyaux services pour les Spurs.

De même, Kyle Lowry a fait ses adieux à Toronto après neuf saisons dont cette fameuse épopée jusqu’au titre en 2019 sur les épaules d’un Kawhi Leonard MVP. Ironie du sort : Kyle Lowry va rester en Floride, du côté de South Beach, après le déménagement provisoire des Raptors la saison passée à Tampa Bay…

Dans une moindre mesure, un joueur comme Marcus Smart aux Celtics, prolongé cet été à Boston, fait également partie de ces vétérans, de plus en plus rares, qui ne bougent pas. À l’inverse, échangé dans la capitale fédérale, Kyle Kuzma n’est plus le plus ancien des Lakers, détrôné par le King himself, LeBron James.

Udonis Haslem, l’exception qui confirme la règle

Paré pour sa 19e saison avec le Heat, Udonis Haslem est largement au-dessus de la mêlée et fait figure d’exception dans le Top 10 en ayant été signé comme free agent (en provenance de Chalon) alors que la majorité des joueurs dans ce classement ont été récupéré à la Draft, Stephen Curry faisant un joli second, avec une 13e saison à venir sous la tunique des Warriors (pour le succès qu’on connaît).

Tout en bas du classement, on retrouve les Pistons et le Thunder, actuellement en pleine reconstruction…

Voyez tout ça dans le détail avec le classement de HoopsRumors qui recense les joueurs les plus fidèles à leur club.

Miami : Udonis Haslem (free agent), août 2003

Golden State : Stephen Curry (draft), juin 2009

Washington : Bradley Beal (draft), juin 2012

Portland : Damian Lillard (draft), juin 2012

Milwaukee : Giannis Antetokounmpo (draft), juin 2013

Utah : Rudy Gobert (échange à la draft), juin 2013

Philadelphia : Joel Embiid (draft), juin 2014

Boston : Marcus Smart (draft), juin 2014

Denver : Nikola Jokic (draft), juin 2014

Cleveland : Kevin Love (échange), août 2014

Dallas : Dwight Powell (échange), décembre 2014

Minnesota : Karl-Anthony Towns (draft), juin 2015

Indiana : Myles Turner (draft), juin 2015

Phoenix : Devin Booker (draft), juin 2015

Toronto : Pascal Siakam (draft), juin 2016

San Antonio : Dejounte Murray (draft), juin 2016

Houston : Eric Gordon (free agent), juillet 2016

Brooklyn : Joe Harris (free agent), juillet 2016

Orlando : Terrence Ross (échange), février 2017

Sacramento : Buddy Hield (échange), février 2017

Atlanta : John Collins (draft), juin 2017

Chicago : Zach LaVine – et Lauri Markannen (échange à la draft), juin 2017

Memphis : Dillon Brooks (échange à la draft), juin 2017

New York : Kevin Knox (draft) / Mitchell Robinson (draft), juin 2018

Charlotte : Miles Bridges (échange à la draft), juin 2018

LA Lakers: LeBron James (free agent), juillet 2018

New Orleans : Zion Williamson (draft), juin 2019

LA Clippers: Ivica Zubac (échange), février 2019

Detroit : Sekou Doumbouya (draft), juin 2019

Oklahoma City : Darius Bazley (échange) / Luguentz Dort (free agent), juillet 2019