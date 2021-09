Les Raptors défendent leur version du « Trust The Process »

Les Raptors ont tourné une page de leur histoire après le départ de Kyle Lowry pour Miami. Après avoir reconnu la force de l’héritage laissé par le meneur vétéran, en termes de dureté et d’exemplarité, le président de la franchise canadienne, Masai Ujiri, se tourne désormais vers la suite.

Un avenir qu’il a évoqué avec enthousiasme, mettant notamment en avant Fred VanVleet pour prendre la succession de Kyle Lowry en tant que leader, l’arrière ayant flirté avec les 20 points en moyenne par match cette saison pour la première fois de sa carrière.

« Nous sommes une équipe jeune, mais il n’y a pas de déficit en matière de leadership. Vous savez, Fred est un leader incroyable. C’est ce que tout le monde va voir maintenant », a-t-il déclaré.

Une colonne vertébrale et des jeunes à fort potentiel

Masai Ujiri reste lucide et sait qu’il faudra du temps avant que les Raptors ne tutoient à nouveau les sommets. Mais pour lui, les bases sont posées, avec une colonne vertébrale axée autour du trio VanVleet-Anunoby-Siakam, et des jeunes en développement. Reste désormais à faire preuve de patience.

« Nous ne sommes pas une équipe bâtie pour « maintenant ». Il va y avoir des croissances douloureuses, croyez-moi, parfois ça va être dur à regarder. Mais nous savons ce qui va arriver, nous savons que nous sommes enthousiasmés par les jeunes talents. Ils ont hâte de jouer, de voir comment OG Anunoby, Pascal Siakam et Fred, Van Vleet vont évoluer en tant que leaders, en tant que joueurs de premier plan », a-t-il ajouté. « Et puis les jeunes, Scottie Barnes, Malachi Flynn, Dalano Banton. Dans le sport, les gens pensent surtout à l’instant présent. C’est là qu’il faudra être patient et laisser le projet grandir ».

On peut également citer le sniper de 22 ans Gary Trent Jr, qui tourne à près de 40% de réussite derrière l’arc sur ses trois saisons NBA et qui est capable de coups de chaud, mais aussi le tandem Dragic-Achiuwa, arrivé en échange de Kyle Lowry. Un duo mêlant expérience et avenir qui donnera également du relief au groupe de Nick Nurse.