Les Cavaliers signent l’un des meilleurs meneurs d’Euroleague

Est-ce annonciateur du nouveau transfert de Ricky Rubio, arrivé cet été de Minnesota ? Quoi qu’il en soit, les Cavaliers viennent de signer Kevin Pangos, un meneur de jeu qui évoluait la saison passée au Zenith Saint Petersbourg. C’est un vrai contrat de deux ans, à 3.5 millions de dollars, et les Cavaliers ont pioché dans leur « mid-Level exception » pour lui garantir une première saison à 1.7 million de dollars.

Sorti de Gonzaga en 2015 sans être drafté, Kevin Pagos a joué en Espagne, en Lituanie et en Russie, et il sort de sa meilleure saison en carrière avec une sélection dans la All-EuroLeague First Team. International canadien, il était aussi sur les tablettes des Raptors et des Grizzlies.

Sur le papier, il sera le troisième meneur de jeu de l’équipe de JB Bickerstaff derrière Darius Garland et Ricky Rubio. Sans oublier également que Collin Sexton, qui débute à l’arrière depuis un an, reprend les rênes du jeu quand Garland est sur le banc.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe supplémentaire de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax…