Austin Reaves, un enfant de la balle chez les Lakers

Malgré cinq années universitaires, partagées entre Wichita State et Oklahoma, dont une dernière à 18 points, 5 rebonds et 5 passes sous la tunique des Sooners, Austin Reaves n’aura pas été drafté. Elu dans le meilleur cinq de la Big12, il aura finalement dû attendre quatre jours après la Draft, et une offre de « two-way contract » de la part des Lakers pour enfin vivre son rêve NBA.

Sur le pont à Sacramento puis à Las Vegas cet été, Austin Reaves a fait bonne figure globalement avec 7 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne, même si ses pourcentages d’adresse laissent à désirer, respectivement à 33% aux tirs et 25% seulement à 3-points. Arrière complet et shooteur correct, surtout avec Wichita State (47% à 3-points), il arrive en tout cas dans la Grande Ligue avec une connaissance poussée du jeu.

« J’ai toujours été un peu comme ça, mais surtout quand je suis allé à Wichita State avec Coach Marshall », explique-t-il sur le site des Lakers. « Ils demandent qu’on fasse attention aux détails et si tu ne le fais pas, tu ne joues pas. Toutes ces petites choses viennent naturellement et maintenant, ce sont des habitudes. Et ce sont de bonnes habitudes à avoir. Mais je remercie en particulier mes parents, mon frère et mes coaches qui m’ont appris à jouer sur ses habitudes plutôt qu’à l’instinct pur. »

Une famille de basketteurs

Bien entouré par sa famille, avec ses deux parents qui ont joué au basket à l’université d’Arkansas State, et son frère Spencer qui joue actuellement en pro au Bayer Leverkusen, Austin Reaves se destinait pourtant au baseball à ses débuts. Mais sans plus de passion que ça pour ce sport, il a basculé adolescent pour la balle orange. Pour le plus grand plaisir de sa grand-mère, elle aussi complètement folle de sport !

« Elle est super contente, elle adore le sport en général et le basket en particulier. Elle m’envoie des messages tous les jours avant les matchs et me donne quelques conseils. Ce sont pas des messages classiques de conseil, ce sont des messages qui m’aident vraiment parce qu’elle s’y connait quand même et elle adore ça. »

Avec son profil d’arrière shooteur en manque de muscles, Austin Reaves a passé autant de temps à l’université parce qu’il était bien conscient qu’il avait besoin de mûrir physiquement. Rookie NBA de 23 ans désormais, il pense pouvoir rivaliser, ou du moins, tenir le choc face aux monstres athlétiques de NBA.

« J’ai toujours pensé que j’avais les qualités techniques mais je devais encore travailler sur mon corps. Aller à Wichita a été une vraie révélation pour moi, même si je savais que je n’allais pas y être le meilleur joueur et que j’aurais à accepter un rôle moindre. Je n’ai jamais été contre, ce qui me rend assez unique. Ça se voyait à Wichita qu’ils voulaient que je sois un shooteur en catch-and-shoot, donc c’est ce que j’ai fait. En allant ensuite à Oklahoma, j’ai changé de rôle et j’ai progressé le plus possible. J’ai bien apprécié mes années universitaires, avec beaucoup de bons coéquipiers et deux entraîneurs qui sont très bons dans ce qu’ils font. Le déclic a eu lieu durant ma première année à Oklahoma. Coach Kruger m’a rattrapé dans le parking alors que j’allais vers ma voiture et il m’a dit qu’il voulait que je sache que j’étais vraiment un bon joueur, capable de jouer en NBA. Venant d’un coach comme lui, qui a connu beaucoup de succès et qui s’y connait vraiment, ça m’a renforcé dans l’idée que c’était bien possible pour moi. »

Le grand pote de Joël Ayayi

Ayant eu un avant-goût de la NBA durant les ligues d’été, Austin Reaves n’en revient toujours pas d’être tombé dans l’équipe des Lakers. Une équipe construite autour du duo LeBron James – Anthony Davis, mais désormais riche en All-Stars avec les arrivées de Russell Westbrook, mais aussi Carmelo Anthony et Dwight Howard, voire Rajon Rondo. Et le rookie a fait bonne impression à King James dès la « Summer League »…

« C’était fou. Quand ils sont arrivés, je n’avais aucune idée qu’ils allaient venir. Rien ! Je me souviens que le public a commencé à devenir fou mais je ne savais pas pourquoi car j’étais en train de jouer. Mais pendant le match, on était en défense, un joueur [des Pistons] a tiré à 3-points et un autre joueur était au poste bas, sans défenseur. Je suis descendu vite fait pour me mettre en opposition et j’ai entendu quelqu’un dire : bien ! Normalement, je n’entends pas vraiment ce que disent les gens dans le public mais là, cette voix me semblait familière. J’ai continué à jouer et quand j’ai rejoint le banc, j’ai regardé et il s’agissait de LeBron et Russ. C’est le genre de choses qui montre combien son QI basket est incroyable, c’est LeBron, probablement le meilleur joueur de l’histoire. Ça va être incroyable de pouvoir côtoyer quatre ou cinq potentiels Hall of Famers dans l’équipe. C’est une incroyable opportunité d’apprendre. »

Comme Austin Reaves, Joël Ayayi a aussi réussi à décrocher un « two-way contract » avec les Lakers après avoir été snobé durant la Draft et ça les a manifestement rapproché. Dans la même situation, entre les Lakers de Los Angeles et ceux de South Bay, Ayayi et Reaves se serrent les coudes et s’entraident l’un l’autre.

« C’est super. Je le connaissais un peu pour avoir affronté Gonzaga au tournoi. Ils nous ont tués ! C’est un bon gars. Authentique. Quelqu’un avec qui tu peux passer du temps car il est marrant, et puis, il est un très bon joueur de basket. Avec un gros QI. Il connaît le jeu et voit les choses arriver pendant le match et il aide les autres. Passer du temps à ses côtés a été super et j’ai hâte de continuer cette saison. »