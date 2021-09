Quelles franchises n’ont pas d’équipes de G-League ?

Après un court passage par une « bulle » pour sa saison 2020/21, et même si calendrier n’a pas encore été publié, la G-League va reprendre avec un format classique (saison régulière puis playoffs), et pour la première fois, il y aura peut-être 30 franchises sur la ligne de départ. Trente franchises, comme en NBA, mais ça ne signifie pas pour autant qu’elles sont toutes rattachées à une équipe NBA.

En fait, 28 franchises NBA possèdent leur propre équipe de G-League, auxquelles il faut ajouter la G-League Ignite, composée essentiellement de lycéens, et enfin les Capitanes Ciudad De Mexico, la première franchise mexicaine.

En raison du Covid-19, ce n’est pas certain que cette nouvelle franchise puisse participer à la saison, et c’est pour cette raison qu’il n’y aura peut-être que 29 franchises en lice.

Un inconvénient pour la formation

Parmi les 30 franchises NBA, deux n’ont donc pas d’équipes de G-League, et il s’agit des Phoenix Suns et des Portland Trailblazers. Les premiers ont vendu leur franchise affiliée aux Pistons, et l’équipe est devenue le Motor City Cruise. Ces mêmes Pistons ont cédé les droits sur leur ancienne franchise, le Grand Rapids Drive, aux Nuggets, et dans le Colorado, elle s’appellera le Grand Rapids Gold.

D’autres équipes ont d’ailleurs profité de l’été pour changer de nom avec la naissance des Maine Celtics, du Cleveland Charge ou du Birmingham Squadron.

Quant aux Blazers, ils n’ont jamais eu de franchise de G-League, et comme les Suns la saison prochaine, ils vont donc placer leurs jeunes dans différentes équipes. Ce qui signifie essentiellement qu’ils n’auront pas leur mot à dire sur la formation et le temps de jeu de leurs jeunes. C’est aujourd’hui un véritable inconvénient.