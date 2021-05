G-League : bienvenue aux Maine Celtics !

Il n’y aura plus de « pinces rouges » en G-League puisque les Celtics ont finalement décidé de rebaptiser leur franchise affiliée, les Maine Red Claws, et sans surprise ils deviennent les Maine Celtics. Forcément, l’identité visuelle passe du rouge au vert, mais le homard et ses pinces sont conservés.

Il faut rappeler que les Red Claws étaient au départ une équipe indépendante de 2009 à 2012, basée à Portland (Maine), affiliée ensuite aux Celtics, aux Bobcats et aux Sixers pendant quelques années, avant que les dirigeants de Boston n’en deviennent propriétaires pour former leurs jeunes comme Tacko Fall ou Romeo Langford récemment. Mais on se souvient aussi que Rajon Rondo et Terry Rozier ont aussi porté ce maillot en tout début de carrière.

President des Celtics, Rich Gotham a précisé que la franchise resterait dans le Maine, et qu’il s’agissait « d’une nouvelle étape dans l’évolution de l’équipe » et « d’un clin d’oeil » aux fans des Celtics présents dans le Maine.