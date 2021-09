Rudy Gobert n’oublie pas son point de départ

Alors que l’ouverture des camps d’entraînement est prévu dans trois semaines en NBA, Rudy Gobert était de retour chez lui, à Saint-Quentin. Comme à son habitude, le pivot All-Star du Jazz a fait le déplacement dans sa ville natale pour rencontrer les jeunes, certains élus de la ville et quelques médias pour discuter de sa dernière aventure, celle olympique de Tokyo conclue sur une très belle médaille d’argent.

« On n’était pas loin, à cinq points de la médaille d’or. Il y a eu un peu d’émotion, de déception à la fin parce que c’est passé si près de mon rêve », a-t-il confié avant de retrouver la Picardie sur le plateau de l’émission C à vous, où il a notamment présenté son manga, intitulé Bash, qui sera disponible le 25 novembre prochain. « C’est une déception mais avec le recul, on apprécie quand même le parcours accompli. »

Le rendez-vous a déjà été pris pour une possible revanche en 2024, à Paris. En tout cas, Rudy Gobert espère bien que cette aventure nipponne amènera d’autres belles médailles, avec l’Euro qui va vite arriver, en septembre 2022.

« On a montré le visage d’une équipe qui n’a pas peur, qui peut viser la médaille d’or. Maintenant, j’espère qu’à chaque compétition, toutes les Equipes de France auront cette mentalité-là. »

À l’aise parmi les enfants de Saint-Quentin qui ont eu la surprise de le voir arriver, avec sa médaille autour du cou, Rudy Gobert apprécie toujours autant de revenir aux sources. Accueilli par Xavier Bertrand à l’hôtel de ville, il a également signé quelques autographes sur les terrains qu’il fréquentait gamin.

« J’espère que ça leur fait plaisir. Le but c’est vraiment de montrer que je suis là, que je continue à voir ce qu’il se passe et surtout à les inspirer, c’est ce qui compte », ajoute-t-il pour France 3. « C’est là où j’ai grandi, ce sont les terrains où je jouais quand j’étais petit. J’adore revenir ici et chaque fois que je suis dans la voiture, je regarde les rues et j’ai plein de souvenirs qui me reviennent donc c’est un plaisir. Dans chaque aventure, il y a un point de départ. Et moi, c’est ici mon point de départ. Et c’est ce qui rend l’aventure belle : c’est de ne pas oublier là où tu as commencé, peu importe où tu finis. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 Total 545 30 64.5 0.0 63.0 3.3 8.0 11.3 1.4 2.6 0.7 1.6 2.2 12.1

(Crédits photo : FIBA)