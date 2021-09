Usman Garuba a hâte de défendre sur Giannis Antetokounmpo et les autres stars de la NBA

Après quatre ans au Real Madrid, depuis le centre de formation jusqu’aux grandes soirées européennes, Usman Garuba va officiellement franchir le Rubicon. Formé aux rigueurs du basket européen, et déjà international à 19 ans, il a déjà testé la température de la NBA, avec un rapide passage à Las Vegas pour la ligue d’été.

Avant de quitter la capitale espagnole, Usman Garuba a donné une ultime interview au journal AS, dans laquelle il revient notamment sur ses premières impressions lors de son arrivée au Texas où tout est beaucoup plus grand !

« J’ai été impressionné à mon arrivée à Houston. Tout le monde est comme une famille. J’ai été surpris que tout le monde soit si proche. Avec Stephen Silas, j’ai discuté de mon rôle dans l’équipe. Je pense que j’aurai plus de temps avec le ballon en main. Obtenir le ballon autant qu’un meneur est quelque chose qui est possible pour un intérieur en NBA. Je ne peux pas dire qu’il n’y a pas de postes parce qu’il y en a, mais c’est différent. Il y a plus de variété, plus de ressources, plus de mobilité… Aujourd’hui, il y a très peu de purs pivots en NBA. Je pense que je pourrai jouer en 4 ou en 5 avec le « small ball ». »

Petit prodige issu du Real Madrid qui arrive en NBA avant ses 20 printemps, Usman Garuba sait que la comparaison sera inévitable avec Luka Doncic chez les médias américains, pas toujours très au fait du basket européen. Mais il précise déjà que leurs jeux n’ont absolument rien à voir…

« Il n’y a qu’un seul Donic et je suis un joueur totalement différent. Nous partageons le fait que nous avons été au Real Madrid et que nous sommes allés en NBA avec le même âge, mais nous sommes totalement différents. »

« Cela ne me fait pas peur de jouer contre les grandes stars de la NBA. C’est une motivation supplémentaire au contraire »

Grand fan de Giannis Antetokounmpo, Usman Garuba a hâte d’affronter le néo-champion des Bucks. Mais il l’est également pour Kevin Durant, qu’il considère comme le meilleur joueur actuel (surtout après l’avoir vu aux JO) et toutes les autres superstars de la NBA qu’il avait l’habitude de voir à la télé jusqu’à présent.

« Le joueur que j’ai le plus envie d’affronter est Giannis Antetokounmpo, sans aucun doute. Cela ne me fait pas peur de jouer contre les grandes stars de la NBA. C’est une motivation supplémentaire au contraire. Je veux défendre sur eux et jouer contre eux pour les observer de près, apprendre leurs trucs, dans les moindres détails, pour voir de près tout que je voyais à la télévision. »

De plus en plus responsabilisé au Real Madrid, surtout ces deux dernières saisons, Usman Garuba le sera encore plus en sélection nationale alors que cette dernière vit un passage de témoin important avec la fin de la génération dorée des frères Gasol et autre Sergio Rodriguez, ou Juan Carlos Navarro et José Calderon avant eux…

« Il est clair qu’il y aura un renouvellement de l’équipe dans les années à venir car ces joueurs qui ont remporté tant de succès au final vieillissent et veulent faire place à de nouveaux joueurs. Je sens que je dois faire un grand pas en avant. Depuis que je suis petit, je me suis toujours senti très fier de jouer pour l’équipe nationale et je rêve de franchir cette étape pour mener l’équipe nationale à des médailles. »

Avant ça, Usman Garuba essaiera de réussir une bonne saison rookie au sein de Rockets également en chantier.