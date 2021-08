Usman Garuba : « Le jeu est plus libre en NBA, et c’est quelque chose qui m’avantage »

C’est l’un des quatre rookies des Rockets, et c’est peut-être le plus expérimenté puisque Usman Garuba arrive du Real Madrid, et il vient d’enchaîner Euroleague et Coupe du monde. A 19 ans, il débarque dans une équipe en pleine reconstruction où il y aura du temps de jeu pour les plus jeunes. Et l’Espagnol d’origine nigériane ne demande que ça, même s’il sait que ce sera compliqué de s’imposer.

« Ce sera une expérience différente parce que je suis dans une équipe où les exigences ne sont pas les mêmes qu’au Real Madrid, bien sûr. Je suis dans une équipe qui se reconstruit, avec beaucoup de jeunes joueurs qui vont être mis en avant » rappelle-t-il dans Marca. « La clé pour nous va être de nous améliorer jour après jour et c’est aussi mon objectif. Jour après jour, de travailler et de m’améliorer dans de nombreux domaines que je n’ai pas pu faire ces dernières années en raison des exigences du Real Madrid, ce qui est normal. »

« J’ai plus souvent le ballon dans les mains et ce genre de choses que je ne pouvais pas faire à Madrid »

La Coupe du monde terminée, Garuba a rejoint illico Las Vegas pour rejoindre les Rockets version summer league. Les jeunes étaient là, et même si le niveau n’a rien à voir avec la NBA, il sait qu’il aura plus souvent la balle en main.

« J’ai plus souvent le ballon dans les mains et ce genre de choses que je ne pouvais pas faire à Madrid, où j’ai dû m’adapter à un rôle en raison du profil des joueurs » poursuit-il. « [En summer league], ils ne m’ont pas demandé beaucoup de choses, ils m’ont donné de la liberté. C’est la grande différence avec le jeu ici, la liberté de mouvement. Il n’y a pas beaucoup de postes, pas de meneur de jeu, pas de shooteur…. Le jeu est plus libre en NBA, et ça le devient de plus en plus et c’est quelque chose qui m’avantage en raison de mes qualités. Ça peut être bon pour moi et je suis prêt pour ça. »

Considéré comme le meilleur défenseur de cette Draft, Garuba a déjà joué au plus haut niveau, et mentalement, il se dit prêt à passer un cap an NBA. « Je suis totalement préparé mentalement à tout ce qui peut arriver. Je peux jouer beaucoup ou peu, il peut même y avoir des jours où je ne joue pas du tout. Tout peut arriver, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais, c’est que je vais me donner à 100% pour essayer de m’améliorer personnellement cette année. »

Vendredi, il quitte l’Espagne pour Houston pour retrouver ses nouveaux coéquipiers et partir pour un mini-rassemblement aux Bahamas. Ensuite, ce sera le « training camp » dont le début est prévu pour le 28 septembre.