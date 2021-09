Sekou Doumbouya envoyé aux Nets contre… DeAndre Jordan !

On peut toujours compter sur Detroit pour donner un coup de main, et les dirigeants des Pistons viennent de récupérer DeAndre Jordan dont les Nets ne voulaient plus. En échange, Brooklyn reçoit quatre seconds tours de Draft, mais aussi Sekou Doumbouya et Jahlil Okafor.

ESPN précise que Jordan sera coupé par Detroit, et ce n’est pas une surprise… Les Lakers seraient en pole position pour le signer.

Côté Nets, on ne voit pas comment Doumbouya et Okafor pourraient récupérer du temps de jeu, mais le plus important, selon ESPN, c’est que la franchise fait une économie de 47 millions de dollars entre les salaires et la « luxury tax » liés au contrat de Jordan.

Ce transfert fait un malheureux : Alize Johnson, qui devrait être coupé…