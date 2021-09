NCAA : les Tigers de Penny Hardaway vont ouvrir leurs portes aux recruteurs NBA

Comme l’université l’avait fait il y a deux ans pour James Wiseman et Precious Achiuwa, Penny Hardaway et Memphis vont ouvrir leurs portes aux scouts NBA pendant deux jours, les 6 et 7 octobre prochains, annonce ESPN.

Cela va ainsi permettre à des recruteurs de venir observer de près les recrues que sont Jalen Duren et surtout Emoni Bates, attendu en NBA en 2023.

Les conditions seront globalement les mêmes que pour un « Draft Combine » : les joueurs vont participer à des tests, des exercices et des matches, sous les yeux de plusieurs observateurs du monde de la NBA. En 2019, pas moins de 70 dirigeants ou recruteurs étaient ainsi venus pour approcher James Wiseman et Precious Achiuwa.

Source: The Memphis Tigers are hosting a Pro Day for NBA teams at their practice facility October 6th, and an open practice on the 7th. Penny Hardaway landed the top two players in the 2022 high school class, Emoni Bates and Jalen Duren, and enrolled them at Memphis a year early.

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 2, 2021