Emoni Bates a choisi de rejoindre Memphis

Alors que beaucoup de lycéens délaissent la NCAA pour rejoindre la G-League ou même partir en Australie, Emoni Bates a finalement choisi de rejoindre l’université de Memphis. Courtisé par Michigan State, Oregon, Memphis et l’Ignite Team (G-League), il a décidé d’intégrer l’effectif des Tigers où il retrouvera Jalen Duren, et il travaillera sous la coupe de Penny Hardaway, et des assistants Rasheed Wallace et Larry Brown.

Ailier de grande taille, souvent comparé à Kevin Durant, Emoni Bates est 3e du Top 100 ESPN de sa classe d’âge, et il faut rappeler qu’il avait d’abord donné son accord pour rejoindre Michigan State, avant de changer d’avis en avril dernier. Né en 2004, il sera trop jeune pour s’inscrire dans la Draft 2022, et il pourrait donc rester à Memphis pendant deux ans, ou alors rejoindre la G-League dans un an.

Après avoir formé Precious Achiuwa et James Wiseman, Penny Hardaway est parvenu à faire de Memphis l’un des « programmes » les plus attractifs, et cette saison, l’ancien meneur du Magic dispose d’une des meilleurs classes de « freshmen » de toute la NCAA avec donc Bates et Duren, mais aussi Johnathan Lawson, Josh Minott et Sam Onu.