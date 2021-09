Lauri Markkanen pensait rejoindre les Spurs

S’il assure avoir besoin d’un « nouveau départ », Lauri Markkanen ne l’imaginait peut-être pas à Cleveland.

Selon The Athletic, le Finlandais pensait vraiment être inclus dans l’échange autour de DeMar DeRozan, et ainsi rejoindre les Spurs. Il faut dire que ça avait du sens, San Antonio étant intéressé par son profil depuis longtemps, alors que Lauri Markkanen aurait pu s’épanouir sous les ordres de Gregg Popovich.

Sauf que Chicago l’a finalement retiré de l’offre. Arturas Karnisovas pensait-il vraiment retenir son ailier fort ? Ou espérait-il pouvoir s’en servir pour obtenir une autre contrepartie ? En tout cas, The Athletic explique que les Bulls ont été durs en affaire, refusant des offres de Dallas, La Nouvelle-Orléans, Minnesota, San Antonio, Sacramento ou encore Boston afin de finalement accepter celle de Cleveland, et ainsi mettre la main sur Derrick Jones Jr, le premier tour de Draft des Blazers (protégé – 2022) et un second tour de Draft des Cavaliers (2023).

Une contrepartie limitée, même si Chicago met sur la main sur un « role player » et deux choix de Draft en échange d’un Lauri Markkanen qui voulait de toute façon changer d’air après deux dernières saisons compliquées.

D’autant qu’il aurait pu activer sa « qualifying offer » à 9 millions de dollars afin de devenir free agent non protégé à l’été 2022. Sans compter qu’il aurait alors disposé d’une clause lui permettant de refuser tout transfert durant la saison. Les Bulls auraient alors été bloqués et il leur fallait donc boucler l’affaire au plus vite.