Lauri Markkanen : « J’avais besoin d’un nouveau départ »

Après quatre semaines d’attente, Lauri Markkanen a enfin signé une prolongation de contrat. Free agent protégé, il savait que les Bulls ne voulaient plus de lui, mais ils ont facilité son départ avec un « sign-and-trade » avec Cleveland où il va s’engager pour 67 millions sur quatre ans. Pour le Finlandais, c’est un soulagement.

« Les deux dernières années ont été très éprouvantes mentalement » avoue-t-il sur NBC Sports Chicago. « J’ai grandi en tant que personne grâce à ça, et c’est pour ça que je ne changerais rien. J’ai beaucoup appris. Mais je crois qu’il faut que je redevienne le joueur que j’étais, et sur ma manière de jouer. Je pense que c’est une bonne opportunité d’y parvenir. »

« Je suis impatient d’apprendre d’un joueur comme Kevin Love »

Estimant qu’il est loin d’avoir atteint son meilleur niveau, le nouvel intérieur des Cavaliers est impatient de jouer sous ses nouvelles couleurs. « Je suis heureux. Je suis vraiment excité et impatient. On pourrait dire que j’avais besoin d’un nouveau départ. J’apprécie tous ceux qui se sont impliqués pour que ça se fasse. »

A Cleveland, Markkanen a de grandes chances d’être titulaire dans un effectif plutôt jeune mais aussi très hétéroclite avec Kevin Love et Ricky Rubio comme vétérans, mais aussi des talents en devenir comme Evan Mobley, Jarrett Allen, Darius Garland et Collin Sexton.

« Je pense que je vais bien coller à ce jeune noyau, avec des meneurs excitants. Je suis impatient de jouer avec ces pivots. Ils sont jeunes et talentueux. Je pense qu’on peut progresser ensemble » estime-t-il. « Et puis je suis impatient d’apprendre d’un joueur comme Kevin Love. Simplement sur les aspects de son jeu, sur la mentalité à avoir, et sa manière d’aborder les matches. »