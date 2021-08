Torrey Craig, un finaliste pas comme les autres aux Pacers

Avant même les dernières Finals, peu importe le résultat de la série, Torrey Craig savait qu’il finirait la saison (ou commencerait la prochaine plutôt) avec une bague au doigt. En effet, comme il avait commencé la saison à Milwaukee, avant de rejoindre Phoenix, l’ailier allait, quoi qu’il arrive, faire partie de l’effectif sacré en 2020/2021.

Néanmoins, comme il l’a confessé, sa bague remportée pour son passage chez les Bucks n’aura pas la même saveur qu’une gagnée sportivement avec Chris Paul et compagnie.

« C’est assez unique comme situation, mais c’est évident qu’on veut toujours gagner la bague avec le groupe dans lequel on est. C’était donc Phoenix pour moi. J’aurais plus apprécié ma bague si je l’avais gagnée avec les Suns. »

Cette aventure derrière lui, l’ailier va pouvoir se concentrer sur son nouveau challenge : rebondir à Indiana. Après des passages à Denver, Milwaukee et Phoenix donc, en seulement quatre saisons, il va continuer sa carrière chez les Pacers, avec Rick Carlisle, où il voit des similitudes avec les anciennes équipes où il a évolué.

« La culture », répond le joueur quand on lui demande pourquoi il s’est engagé avec la franchise de l’Indiana. « J’ai joué contre eux, et ils jouent toujours dur, ils sont compétitifs. J’ai estimé que c’était parfait pour moi. Ce sont les mêmes habitudes, les mêmes idées. Le leadership et les petites choses qui permettent de gagner. C’était pareil à Denver, Milwaukee et à Phoenix. Ce sont des équipes qui jouent ensemble et sont dures. Je n’attends rien de différent ici. »

Et il ne faut pas s’attendre non plus à voir un Craig différent des dernières saisons. Il est là pour apporter sa dureté, ses muscles, un peu de shoot extérieur, mais surtout pour peser en défense.

« Je suis plus que fier d’être un défenseur », affirme-t-il. « C’est clairement une question de fierté. Je ne supporte pas de prendre ne serait-ce qu’un panier sur la tête. Plus les gars ont cette mentalité, plus une équipe est compliquée à battre. Car on est en NBA, donc les gars sont talentueux offensivement et il y en a plein dans les effectifs. L’attaque, ça vient toujours. Mais quand on attaque et qu’on défend très bien, on devient un candidat pour le titre. »