Svi Mykhailiuk était très courtisé

Ce week-end, on a appris que Svi Mykhailiuk s’était engagé pour deux ans avec les Raptors pour le salaire minimum. Quelques heures auparavant, il se murmurait qu’il pourrait revenir aux Lakers pour jouer ce rôle d’ailier shooteur, et ainsi écarter le jeu au maximum. Mais Toronto a été plus convaincant avec son contrat de deux ans.

Selon The Athletic, l’Ukrainien était sur les tablettes de plusieurs candidats au titre. Logique quand on sait qu’ils recherchent tous des shooteurs capables de sanctionner en sortie de banc. Sans doute qu’il s’agissait de contrats d’un an avec un temps de jeu réduit, avec la perspective de moins se mettre en valeur alors qu’il sort d’un passage à 10 points de moyenne à OKC.

C’est peut-être pour cette raison qu’il a opté pour Toronto où il devrait évoluer derrière Gary Trent Jr et OJ Anunoby avec une quinzaine de minutes à récupérer par rencontre. A 24 ans, il doit prouver qu’il est plus qu’un shooteur extérieur, et il aura un an pour faire ses preuves puisque la deuxième année n’est pas garantie.