La KD 14 en mode « Psy-KD-lic » !

Attention les yeux ! Nike s’apprête encore à montrer sa maîtrise du contre-pied avec une nouvelle KD 14 qui fait dans le bariolé. Avec des motifs psychédéliques (également comparables à… un papier-peint floral rétro) pour recouvrir sa tige et une sangle épurée qui ressort avec un dégradé de rose et et vert translucide (appelé « Volt »), assemblement qu’on recouvre également au niveau de la semelle, principalement verte, tout comme le « Swoosh » sur l’avant de la chaussure droite.

Du bleu foncé complète l’ensemble au niveau du talon, du col et des lacets, tandis que le logo « KD » apparaît en bleu clair. La date de sortie de cette paire n’a pas encore été communiquée, mais son prix ne devrait pas bouger, à 150 dollars aux Etats-Unis et 150 euros en Europe.

(Via SneakerNews)

