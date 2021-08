Kevin Love bientôt coupé ? Les Cavaliers et son agent démentent…

Même s’il s’agit peut-être d’un coup de bluff, des sources proches des Cavaliers ont vite réagi aux informations du Plain Dealer. Vendredi, le quotidien rapportait que des négociations étaient en cours entre la franchise et Kevin Love pour un « buy-out ». Ce n’est pas vraiment surprenant puisque l’intérieur n’entre plus dans les plans de sa franchise, surtout qu’ils viennent de recruter Lauri Markkanen.

Mais ce même Plain Dealer rapporte que les Cavaliers ont démenti, et il s’agit donc d’une rumeur de plus, autour de Kevin Love. Même son agent s’est exprimé sur le sujet, expliquant à ESPN que son client n’avait aucun intérêt à négocier un buy-out.

Rien ne presse à Cleveland qui a la main sur le dossier et doit encore verser 60 millions de dollars sur deux ans à son joueur. Mais pour le bien des deux parties, il semble évident qu’il est préférable rapidement de trouver un terrain d’entente. Comme aucune équipe n’est intéressée par le restant de contrat de Love, et que l’ancien champion NBA pourrait être le 4e intérieur de l’équipe, une rupture à l’amiable reste la solution la plus adaptée.

Peut-être en février, au moment de la « trade deadline ».

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.