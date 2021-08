Le syndicat des joueurs participe à la rénovation de Rucker Park

L’un des terrains de jeu les plus mythiques du basket new-yorkais avait visiblement pris un coup de vieux.

En partenariat avec « NYC Parks », le syndicat des joueurs de la NBA va ainsi participer à la rénovation du terrain Greg Marius à Holcombe Rucker Park dans le quartier de Harlem, où les légendes des plus grands streetballers sont nées et où sont passés de nombreux joueurs NBA, comme Dr J., Kevin Durant, Allen Iverson ou Kobe Bryant.

Via la « NBPA Foundation », le syndicat des joueurs a vu les choses en grand et ne va pas lésiner sur les moyens.

La rénovation du playground concernera la réparation et la mise à niveau du revêtement, le remplacement des gradins, des panneaux arrières, des paniers et du tableau d’affichage, l’ajout de bancs d’équipe et un nouveau décor sur le revêtement du terrain. Les panneaux arrières et les paniers seront réalisés sur mesure et fournis par Spalding.

Une fois que les travaux seront terminés, vers le mois d’octobre, un nouveau poste d’animateur va être créé, financé par le syndicat des joueurs. L’objectif sera de mettre en place des programmes et animations à Rucker Park, et au sein du Jackie Robinson Recreation Center situé juste à côté.

« Nous sommes incroyablement honorés de nous voir confier la rénovation du Rucker Park », a déclaré Michele Roberts, directrice exécutive du syndicat des joueurs. « Le Rucker est légendaire dans le monde du basket. Beaucoup de nos membres passés et actuels ont affiné leurs qualités et établi leur réputation sur ce terrain. Grâce à cette rénovation, nous souhaitons préserver la riche histoire du parc tout en veillant à ce que les futures générations de joueurs, et la communauté de Harlem dans son ensemble, puissent continuer à valoriser son incroyable héritage ».