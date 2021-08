Tyler Smith, encore une grosse prise pour le programme « Overtime Elite »

Le recrutement du programme « Overtime Elite », destiné aux meilleurs basketteurs lycéens, continue.

Et après les prospects américains « cinq étoiles » Jalen Lewis, Amen Thompson, Ausar Thompson, Matt Bewley, Ryan Bewley et Jazian Gortman, ainsi que l’arrière dominicain Jean Montero, annoncé dans le Top 20 de la prochaine Draft, plus les internationaux Izan Almansa (Espagne), Alexandre Sarr (France), Nathan Missia-Dio (Belgique) et Tudor Somacescu (Roumanie), c’est l’ailier Tyler Smith (2m06, 16 ans) qui rejoint ce « centre de formation » pour lycéens, basé à Atlanta.

« C’est différent et nouveau » explique l’intéressé à ESPN. « Je voulais déjà être pro, travailler sur ce que les joueurs NBA travaillent déjà. Au lycée, on ne peut pas travailler autant qu’à l’OTE (Overtime Elite). »

Prospect « cinq étoiles » (donc extrêmement coté), Tyler Smith est un ailier fluide, athlétique et polyvalent, qui était pisté par Kansas, Baylor, Texas, Florida State, Oklahoma, Memphis, LSU et d’autres facs.

Mais le programme de formation du « Overtime Elite », ainsi qu’un chèque annoncé à plus d’un million de dollars sur deux ans, et sa Draft espérée en 2024, étaient des arguments beaucoup trop puissants. Il devient ainsi le 16e joueur à s’engager dans cette nouvelle équipe de lycéens, sur un total espéré de 24 joueurs pour la première saison.

« Mon but n’était pas de jouer à la fac. C’est de jouer en NBA. Ils m’y emmèneront beaucoup plus vite et ils m’y prépareront beaucoup mieux », assure-t-il pour justifier son choix. « Je leur parle depuis trois mois. Ils m’ont dit qu’ils ont des installations dignes des équipes NBA, avec des coachs et des nutritionnistes venus d’équipes NBA. »

C’est Kevin Ollie, qui a disputé 15 saisons en NBA, qui sera à la tête de l’équipe la saison prochaine.