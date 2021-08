Calendrier NBA 2021/22 : les dates-clés de la 75e saison de l’histoire

Comme promis, la NBA a dévoilé ce vendredi le calendrier de la saison 2021/22. Une saison pas comme les autres puisque la NBA va célébrer son 75e anniversaire, et pour l’occasion, elle a décidé de changer de logo. Une saison qu’on espère normale jusqu’à la fin puisqu’on en revient à un calendrier à 82 matches après une soirée d’ouverture programmée pour le 19 octobre avec deux belles affiches : Bucks – Nets puis Lakers – Warriors.

Soucieuse de la santé des joueurs, la NBA a annoncé que les équipes effectueront, en moyenne, 69 000 kilomètres pour leurs déplacements entre mi-octobre et mi-avril. C’est le plus petit total de kilomètres pour une NBA à 30 équipes avec 82 matches. Dans le même esprit, les déplacements liés à une seule rencontre sont limités à 7 matches, contre 10 il y a un an. A noter aussi qu’aucune équipe ne disputera quatre matches en cinq jours.

Pour les Européens, les Africains et les Asiatiques, la NBA annonce 46 matches joués en « prime-time » le week-end.

LES DATES-CLÉS DE LA SAISON

28 septembre 2022 : début du training camp

19 octobre : début de la saison régulière (Bucks-Nets et Lakers-Warriors)

20 octobre : Raptors – Wizards, 1er match des Raptors à Toronto depuis le début de la pandémie

1er novembre : Raptors – Knicks, remake du premier match de l’histoire de la BAA en 1946

25 décembre : Knicks – Hawks, Bucks – Celtics, Warriors – Suns, Lakers – Nets et Jazz – Mavs

17 janvier : Martin Luther King Day

3 février : Raptors – Heat, retour de Kyle Lowry à Toronto

10 février : Suns – Bucks

18 au 20 février : All-Star Game 2022

2 mars : Sixers – Knicks pour les 60 ans du match à 100 points de Wilt Chamberlain

6 mars : Bucks – Suns

13 mars : Celtics – Mavericks, retrait du maillot de Kevin Garnett

10 avril : fin de la saison régulière avec 15 matches

12 au 15 avril : play-in

16 avril : début des playoffs

2 juin : début des Finals

19 juin : éventuel Game 7 des Finals

23 juin : Draft NBA 2022

LE CALENDRIER COMPLET 2021/22