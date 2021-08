Luka Garza veut continuer sur sa lancée de Las Vegas

C’était l’une des attractions de cette Summer league. Après avoir brillé lors de sa dernière année en NCAA avec 24 points de moyenne à 55,3% au tir et 44% de loin, Luka Garza était convoqué aux côtés de Cade Cunningham pour étaler son talent offensif à Las Vegas.

Et le meilleur joueur universitaire de l’année n’a pas déçu. Tournant quasiment en 15 points et 10 rebonds par match, l’autre rookie des Pistons a démontré toute sa palette offensive. Lors de sa dernière sortie contre Orlando, l’ancien d’Iowa a même fini la partie avec 21 points et 15 rebonds en 27 minutes.

Un bilan lui permettant notamment de décrocher une sélection pour la All-Summer League Second Team en compagnie de son coéquipier Cade Cunnigham, Jalen Green, Paul Reed et Patrick Williams.

À un mois et demi du « training camp », Garza a séduit du côté du Michigan. « J’ai vu un joueur qui se bat des deux côtés du terrain. » assène son coach de Summer League JD Dubois qui fait notamment l’éloge de son éthique de travail. « Il prend vraiment son travail au sérieux et il veut se développer. Même sur une courte période comme la Summer League, il voulait vraiment avoir un impact. Sur les premiers matchs, ses minutes n’étaient pas aussi importantes qu’il aurait aimé mais son approche a toujours été positive. C’était bien de voir ses progrès durant la semaine. »

Conscient de ses lacunes défensives

De quoi également satisfaire le principal intéressé d’être atterri à Detroit. « Je suis très content d’être à Detroit. C’est là que je voulais être. Je suis heureux qu’ils m’aient drafté mais aussi d’avoir gagné ma place sur le terrain. Je suis impatient de me mettre au travail afin de m’améliorer et d’aider cette équipe autant que je peux. »

Souvent critiqué pour ses lacunes défensives notamment sur son manque de mobilité, le scoreur fait les efforts pour les combler à l’image de sa dizaine de kilos perdus avant la Summer League. « Je me suis vraiment amélioré dans mes déplacements. Mais ce n’est pas pour autant que je suis satisfait. Je veux continuer à travailler là-dessus. Plus je m’améliorerai et meilleure sera ma carrière. Je me sens bien mais je veux devenir un peu plus costaud. »

De la concurrence sous les panneaux

Malheureusement pour lui, son temps de jeu sous Casey ne passera vraisemblablement que par une blessure d’un de ses coéquipiers. d’abord parce qu’il a un « two-way contract », et qu’il passera l’essentiel de son temps en G-League. Mais aussi parce qu’il y a du monde devant lui avec le revanchard Jahlil Okafor, l’explosif Isaiah Stewart et l’expérimenté Mason Plumlee. Ils sont donc déjà trois sur le poste 5, sans oublier Kelly Olynyk qui devrait jouer les tireurs d’élite en tant qu’intérieur fuyant.

C’est pourquoi Garza ne va probablement pas profiter du break accordé par le management. « Il est temps de se remettre au travail et de s’améliorer encore avant le début de la saison. »