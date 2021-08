Quel rôle pour Steve Clifford aux Nets ?

C’est la grande mode du « consultant » ou du « conseiller du président » en NBA, et à Brooklyn, c’est Steve Clifford qui va jouer ce rôle après huit ans de coaching à Charlotte puis Orlando. Initialement, on avait appris qu’il serait conseiller auprès de Steve Nash, mais son rôle sera plus élargi que ça.

« Steve et moi avons eu quelques discussions sur la meilleure façon de structurer le projet. Mais globalement, je travaillerai pour Steve et peut-être dans certains cas pour Sean (Marks) dans tous les secteurs où ils estiment que je pourrais être utile », a déclaré Clifford au New York Post. « Dans n’importe quel staff, la cohésion est identique à celle de l’équipe. Steve est l’entraîneur principal, il a déjà prouvé qu’il était formidable dans ce domaine ; ils ont un personnel expérimenté, une équipe talentueuse. Tous ceux qui ont été recrutés – comme moi, dont le rôle sera évidemment plus restreint – la chose que j’ai apprise au fil des ans est que la cohésion du groupe est déterminée par le fait que chacun suive les instructions de l’entraîneur principal et effectue le meilleur travail possible dans les secteurs sur lesquels il doit se concentrer. C’est ce que je vais faire. »

En clair, Clifford va être là pour apporter son expérience et ses connaissances puisqu’il faut rappeler qu’il a plusieurs décennies de coaching au compteur, notamment comme assistant du côté des Knicks, des Rockets ou encore des Lakers, mais aussi en NCAA. Il a d’ailleurs croisé Nash aux Lakers en 2013.

« Pour moi, c’est plus que du conseil »

« Si je peux aider dans le secteur défensif, bien sûr que je le ferai » ajoute-t-il. « Ce que je veux être, c’est un atout. Par contre, lorsqu’on me demande si je vais m’occuper de la défense, je réponds « non ». Je vais aider dans les secteurs où ils ont des besoins. »

En clair, Clifford se voit comme un « consultant » plutôt que comme un « assistant » ou un « conseiller ».

« Je ne vois pas ça comme un conseiller, mais plutôt comme une ressource potentielle, quelqu’un qui analyse… Peut-être qu’ils vont jouer un match au début de l’année et que Steve ou Sean ou quelqu’un du staff apprécie un schéma défensif d’une équipe adverse, ou quelque chose en attaque qui pourrait nous être bénéfique. Une fois que l’année est lancée et que chacun a ses responsabilités, il est difficile d’ajouter du travail au groupe. Donc j’imagine que mon rôle pourrait être quelque chose comme ça. Ils m’appellent et me demandent : « Hey, regarde ce match, ou regarde les X derniers matches, et donne nous un résumé de ce que tu as vu ». Pour moi, c’est plus que du conseil. Il s’agit de trouver des moyens d’être utile pour les besoins de Steve et/ou Sean ».