Joel Embiid : « J’ai toujours eu ce rêve de jouer pour une seule ville »

L’heure était aux mots doux entre Joel Embiid et les dirigeants des Sixers au moment où le pivot a signé sa prolongation de contrat de quatre ans pour 196 millions de dollars.

Un tel accomplissement est aussi l’occasion de revenir en arrière et de mesurer l’ampleur du chemin accompli. Le parcours du pivot camerounais est en l’occurrence extraordinaire, « tel un film », comme il le dit souvent.

« Je n’étais même pas censé jouer au basket. J’ai commencé à jouer à 16 ans, l’apprentissage a été difficile. Mais j’ai toujours eu la volonté de vouloir être meilleur, de m’améliorer en tout, dans tout ce que je fais », a-t-il déclaré. « J’aime toujours dire que ma vie est un film, parce que tout est arrivé si vite. Mes premières années, tout le monde disait, probablement, que je ne jouerais jamais en NBA. Et parfois, j’y croyais même un peu, mais je restais tout de même concentré sur le travail que je faisais chaque jour. »

2027, et plus si affinités ?

Principal propriétaire de la franchise au moment de la Draft du Camerounais, Josh Harris aussi a constaté l’extraordinaire ascension de son pivot All-Star, revenu de l’enfer après avoir passé deux ans à l’infirmerie.

« On l’a vu les premières années se battre contre les blessures. Maintenant, on voit le leadership qu’il montre avec notre franchise. Je suis tellement reconnaissant qu’il passe le reste, au moins six ans, mais espérons-le, le reste, de sa carrière avec Philly. Il est, sinon le meilleur, du moins, l’un des meilleurs joueurs de la NBA. C’est un jour incroyable pour la franchise. »

Concernant l’avenir, Embiid s’est également montré enthousiaste, s’imaginant lui aussi à Philadelphie sur le long terme. Au bout de son contrat avec les Sixers, il aura alors 33 ans.

« Les fans savent déjà ce que je ressens pour eux. Je les aime. Nous avons une excellente relation. Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire parce qu’ils m’ont soutenu dans les hauts et les bas. J’ai toujours eu ce rêve de jouer pour une seule ville. Philadelphie et moi, j’ai toujours pensé que nous étions parfaitement assortis. Ils sont attentionnés, ils sont passionnés. Je les aime, et je ne voudrais être nulle part ailleurs. J’espère que nous continuerons tous ensemble à travailler sur cet objectif, qui est d’abord de gagner un titre, et ensuite nous parlerons d’autres choses. »

There’s no place like PHILADELPHIA!!! Excited to continue working towards bringing a title home and eventually retire here #PHILLY pic.twitter.com/V7YLAbRxAD — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) August 17, 2021