Evan Fournier impatient de jouer dans le mythique Madison Square Garden

À 28 ans, Evan Fournier arrive dans les plus belles années de sa carrière. Et grâce à son talent qui lui a permis de signer un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans, l’ancien du Magic va les passer dans sa franchise de cœur.

Arrivé en provenance de Boston, où il tournait à 46% à 3-points en saison régulière, avant de voir les Nets mettre fin à son parcours en playoffs, le 20e choix de la Draft 2012 rejoint un projet ambitieux.

« Le but est évidemment de faire mieux », déclare Fournier pour le New York Post. « Mais quand tu commences une saison, c’est dur de pronostiquer le nombre de victoires. Vous devez avoir la bonne approche en y allant étape par étape et travailler pour voir où vous pouvez aller. »

D’autant que les Knicks seront désormais attendus. Personne ou presque ne pensait aux pensionnaires du Madison Square Garden dans le Top 4 de la conférence Est à l’issue de la saison. Julius Randle, qu’on a vu en difficulté contre les Hawks lors des playoffs, devra s’adapter aux défis que lui proposeront les défenses NBA. Concernant Tom Thibodeau, il aura la responsabilité de proposer une attaque plus tranchante (23e à l’efficacité offensive cette année).

« Le Garden est ma salle préférée »

Surtout que le management a fait le boulot. Tous les cadres ont été prolongés (Derrick Rose, Alec Burks, Taj Gibson et Nerlens Noel) et le président Leon Rose a mis la main sur deux arrières talentueux capables de relayer Julius Randle au scoring ainsi qu’à la création.

« Nous avons vu Evan comme un ajout intéressant en commençant la « free agency » et nous sommes heureux qu’il nous rejoigne », dixit Rose. « C’est un bon coéquipier, un compétiteur féroce et un parfait complément de nos joueurs qui vont revenir. Il veut faire partie de notre projet. »

Effectivement, Fournier n’a jamais caché son admiration pour les Knicks et son mythique Madison Square Garden. « Le Garden est ma salle préférée. Je l’ai déjà dit il y a quelques années et ce n’est pas parce que je suis un Knick que je le dis aujourd’hui. J’ai toujours adoré l’atmosphère qui y régnait. C’est une énergie différente. Je suis impatient de jouer 41 matchs ici et d’avoir les fans pour nous soutenir », témoigne le Français.

Des fans qui soutiendront sans doute plus l’enfant du coin Kemba Walker. « Moi et Evan sommes deux gars très altruistes. On va faire circuler le ballon pour trouver le bon tir, défendre et essayer de faire des stops. Je pense qu’on va très bien s’entendre. Je suis très facile à vivre comme lui donc ça va aller. »

Et il n’y aura rien de mieux pour se mettre dans le bain qu’un match contre Boston dès le deuxième soir de la saison.