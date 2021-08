Calendrier : Lakers – Nets le soir de Noël !

C’est ce mardi soir, à 21h (heure française), que la NBA annoncera les affiches de deux dates importantes de la saison 2021/2022 : la soirée d’ouverture et le soir de Noël.

Comme toujours, les journalistes américains sont bien informés et les matches commencent à sortir, bien avant le communiqué officiel de la ligue.

The Athletic avance que le 19 octobre prochain, les Bucks affronteront les Nets à Milwaukee ! Les champions 2021 recevront leurs bagues et accrocheront leur bannière face à Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Une revanche de la demi-finale de conférence des derniers playoffs.

Autre match alléchant ce premier soir de la saison : les Warriors iront à Los Angeles pour affronter les Lakers. Stephen Curry face à LeBron James et Russell Westbrook.

D’après ESPN, on retrouvera le « King » et ses coéquipiers le 25 décembre, au Staples Center, face aux Nets ! Ce n’est pas une surprise tant l’ailier est un habitué des « Christmas Games », et les deux franchises sont parmi les grands favoris pour le titre 2022.

Enfin, toujours le soir de Noël, la ligue va également programmer un New York – Atlanta, là aussi une affiche des derniers playoffs, puis un Utah – Dallas.