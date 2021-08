Evan Fournier arrive aux Knicks dans un « sign-and-trade »

On pensait qu’Evan Fournier s’était directement engagé avec les Knicks pour 78 millions de dollars sur quatre ans, mais en réalité, le Français a prolongé avec Boston pour ensuite rejoindre sa nouvelle équipe.

En effet, la franchise de New York a officialisé l’arrivée du vice-champion olympique et précisé que Fournier arrivait via un « sign-and-trade », avec en plus deux futurs seconds tours de Draft (2022 et 2023).

Si cette manœuvre ne change rien au contrat de l’ancien d’Orlando, en revanche, pour les Celtics, elle permet de récupérer une « trade exception » d’environ 17 millions de dollars, précise Marc Stein. Une enveloppe qui sera très utile pour la franchise lors de l’intersaison 2022 et qui évite de perdre l’arrière français sans contrepartie.